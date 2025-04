Derby al Benelli | Vis Pesaro sconfitta ma la tifoseria resta fedele

Benelli gremito procura sovente delusioni e il Derby numero 64 con i vicini di riviera non fa eccezione. La Vis nel nuovo secolo non è mai riuscita a batterli a Pesaro. A consolazione resta il blitz dell’andata. Non è comunque una sconfitta che incrina il rapporto con la tifoseria, anche se alla fine si sprecano le analisi critiche sulla conduzione della sfida. E si fa largo il timore che questo momento un po’ così (quando all’andata si viaggiava a forte andatura) vada a impattare sui playoff imminenti. Dopo il triplice fischio dell’ennesimo arbitro capace di tutto e di più, la squadra indugia a lungo sotto la Prato dei torsi nudi, ricevendone cori di sostegno. Ilrestodelcarlino.it - Derby al Benelli: Vis Pesaro sconfitta, ma la tifoseria resta fedele Leggi su Ilrestodelcarlino.it Il cartello ‘Sold out’ al botteghino prima dell’inizio è di quelli da ricordare. Esauriti Prato e laterale, rimasti giusto un duecento posti di tribuna, a parte il settore ospiti pieno per metà e orfano degli ultras anti-tessera. La storia però insegna che ilgremito procura sovente delusioni e ilnumero 64 con i vicini di riviera non fa eccezione. La Vis nel nuovo secolo non è mai riuscita a batterli a. A consolazioneil blitz dell’andata. Non è comunque unache incrina il rapporto con la, anche se alla fine si sprecano le analisi critiche sulla conduzione della sfida. E si fa largo il timore che questo momento un po’ così (quando all’andata si viaggiava a forte andatura) vada a impattare sui playoff imminenti. Dopo il triplice fischio dell’ennesimo arbitro capace di tutto e di più, la squadra indugia a lungo sotto la Prato dei torsi nudi, ricevendone cori di sostegno.

Derby amaro al Benelli: la Vis Pesaro si illude ma poi è gelata dal Rimini. Vis, derby di fuoco al Benelli contro il Rimini, vietato sbagliare. Stellone:"Dobbiamo essere più forti di tutto e tutti". Derby Rimini-Vis Pesaro: Changes in sight for the challenge at Benelli. Derby Rimini-Vis Pesaro: Cambiamenti in vista per la sfida al Benelli. Vis Pesaro e Rimini, stessi gol ma classifica diversa. Sabato al Benelli il derby. Vis, il Rimini la ribalta in 4 minuti e si aggiudica il derby dell'Adriatico, al Benelli il punteggio finale è Vis Pesaro 1-2 Rimini. Ne parlano su altre fonti

Derby amaro al Benelli: la Vis Pesaro si illude ma poi è gelata dal Rimini - PESARO - Derby amaro amaro per la Vis Pesaro al Benelli, i biancorossi si illudono nel primo tempo ma poi vengono gelati dal Rimini. I pesaresi giocano ... (msn.com)

Derby Rimini-Vis Pesaro: Cambiamenti in vista per la sfida al Benelli - Le indagini delle Fiamme Gialle di Rimini hanno permesso di smantellare due distinti sistemi illeciti ramificati sul territorio riminese, coinvolte 5 persone condannate in via definitiva per gravi ... (ilrestodelcarlino.it)

Rimini-Vis Pesaro: Buscè prepara il derby prima della finale di Coppa Italia - Il Rimini affronta la Vis Pesaro con l'obiettivo di consolidare il campionato prima della finale di Coppa Italia. (ilrestodelcarlino.it)