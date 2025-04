Denunciano il furto dell' auto ma era un falso | accusati di procurato allarme

Hanno denunciato ai carabinieri il furto della loro auto, ma era un falso e sono stati a loro volta denunciati per il reato di procurato allarme. E' accaduto a San Felice Circeo, dove sono stati deferiti in stato di libertà una donna e un uomo, entrambi 27enni. Lo scorso 23 marzo i militari.

