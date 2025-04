Delitto Sula indagata madre di Samson

indagata per concorso in occultamento di cadavere la madre di Mark Antony Samson,il 23enne reo confesso dell'omicidio della studentessa di Terni,Ilaria Sula, uccisa in un appartamento a Roma: era nella capitale per studiare. Sentite le urla della 22enne, la donna è entrata in camera e l'ha vista cadavere. Avrebbe aiutato il figlio a ripulire. Domani la donna verrà interrogata in Questura a Roma. Funerale per Ilaria domani a Terni. E domani stop alle lezioni alla Sapienza per "riflettere sulla violenza contro le donne". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 19.25 E'per concorso in occultamento di cadavere ladi Mark Antony,il 23enne reo confesso dell'omicidio della studentessa di Terni,Ilaria, uccisa in un appartamento a Roma: era nella capitale per studiare. Sentite le urla della 22enne, la donna è entrata in camera e l'ha vista cadavere. Avrebbe aiutato il figlio a ripulire. Domani la donna verrà interrogata in Questura a Roma. Funerale per Ilaria domani a Terni. E domani stop alle lezioni alla Sapienza per "riflettere sulla violenza contro le donne".

Ilaria Sula, indagata la madre dell'ex fidanzato arrestato per omicidio. Femminicidio Ilaria Sula, “la madre di Mark Antony Samson è indagata per concorso in occultamento di…. Mark Samson, la madre del killer di Ilaria Sula: «Non ero felice di quella relazione, lui doveva solo studiare. Femminicidio di Ilaria Sula, indagata la madre di Mark Samson: “Concorso in occultamento di cadavere”. Morte Ilaria Sula, Mark Samson: "Ho fatto tutto in 3 ore"; intanto viene indagata anche la madre. Ilaria Sula, madre Samson indagata per concorso in occultamento di cadavere - LaPresse. Ne parlano su altre fonti

Ilaria Sula, la madre di Samson indagata per concorso in occultamento di cadavere - La madre di Mark Antony Samsun indagata per concorso in occultamento di cadavere: avrebbe aiutato il figlio a ripulire la scena del delitto ... (fanpage.it)

Ilaria Sula, madre Samson indagata per concorso in occultamento di cadavere - Arrivano nuovi sviluppi sul femminicidio di Ilaria Sula. È indagata per concorso in occultamento di cadavere la madre di Mark Antony Samson, il 23enne reo ... (msn.com)

La madre di Samson è indagata per l'occultamento del cadavere di Ilaria Sula - E' indagata per concorso in occultamento di cadavere la madre di Mark Antony Samson, il 23enne reo confesso dell'omicidio della studentessa originaria di Terni, Ilaria Sula. Secondo quanto apprende La ... (msn.com)