artificiale. A distanza di due mesi, Deepseek è inutilizzabile in Italia per iniziativa del Garante della Privacy ma alcune novità introdotte dalla start up cinese restano comunque tali da comportare, in futuro, un cambiamento del mercato dell’AI perché Deepseek ha a tutti gli effetti di una vera e propria innovazione. “Per questo ci saranno altri attori che cercheranno di replicare i risultati e allo stesso tempo cercheranno di aumentarne l’impatto”, come spiega a Ilfattoquotidiano.it Federico Bianchi, senior ML Scientist di TogetherAI. Bianchi – che ha lavorato come post doc alla Stanford University e alla Bocconi dopo aver ottenuto il dottorato in Informatica presso l’università di Milano-Bicocca – ha chiarito, punto per punto, quali sono le differenze tra Deepseek e le altre intelligenze artificiali attualmente disponibili. Ilfattoquotidiano.it - Deepseek, quali sono le novità dell’intelligenza artificiale cinese? Ed è tutto “pubblico”? Risponde l’esperto Leggi su Ilfattoquotidiano.it A fine gennaio venne annunciata come una rivoluzione, in grado di ribaltare tutti i paradigmi finora conosciuti riguardo all’intelligenza. A distanza di due mesi,è inutilizzabile in Italia per iniziativa del Garante della Privacy ma alcuneintrodotte dalla start uprestano comunque tali da comportare, in futuro, un cambiamento del mercato dell’AI perchéha a tutti gli effetti di una vera e propria innovazione. “Per questo ci saranno altri attori che cercheranno di replicare i risultati e allo stesso tempo cercheranno di aumentarne l’impatto”, come spiega a Ilfattoquotidiano.it Federico Bianchi, senior ML Scientist di TogetherAI. Bianchi – che ha lavorato come post doc alla Stanford University e alla Bocconi dopo aver ottenuto il dottorato in Informatica presso l’università di Milano-Bicocca – ha chiarito, punto per punto,le differenze trae le altre intelligenze artificiali attualmente disponibili.

