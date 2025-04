De Akker Bologna vince a Roma e resta in corsa per i playoff scudetto

Akker Bologna 12 TRAINING ACADEMY OLYMPIC : Giannotti, Ballarini 1, Vitale 1, Graziosi, Vidovic 3, Leporale 1, Cianchetti, Kadar, Mirarchi 1, De Robertis 1, Tartaro, Patti 1, Peluso, Lo Re. All. Fiorillo. DE Akker TEAM Bologna: Valle, Abramson 2, Rouwenhorst, Bragantini 1, Milakovic, Lucci 3, Tringali 1, Gallo, Condemi, Luongo 5, Cocchi, Urbinati, Pederielli, Martini. All. Mistrangelo. Arbitri: Calabrò e Cavallini. Note: parziali 2-2, 2-4, 2-3, 3-3. La De Akker passa a Roma e rimane agganciata a Trieste al quarto posto. Continua il magic moment della formazione di Federico Mistrangelo che passa anche nella capitale, nella vasca dell'Olympic e si conferma in piena corsa per un posto ai playoff scudetto. A decidere se sarà quarto o quinto posto e quindi accesso alle semifinali scudetto o meno sarà soltanto l'ultimo turno di campionato.

De Akker Bologna vince a Roma e resta in corsa per i playoff scudetto. A1 M – la De Akker vince in trasferta con l’Olympic Roma 12-9. A1 M – colpo De Akker a Brescia, Bologna vince 7-6. La Rari Nantes Savona vince in casa: De Akker Team sconfitto 16-9. Pallanuoto, il TeLiMar vince e convince contro la De Akker Bologna. Pro Recco vs De Akker Bologna 14-5. Ne parlano su altre fonti

