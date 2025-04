Dazi Usa Meloni in visita da Trump prima dell' arrivo di JD Vance; scontro con Francia su risposta Ue | Alimentano tensioni

Meloni si recherà in visita a Washington per un incontro bilaterale con Donald Trump. Il viaggio si Ilgiornaleditalia.it - Dazi Usa, Meloni in visita da Trump prima dell'arrivo di JD Vance; scontro con Francia su risposta Ue: "Alimentano tensioni" Leggi su Ilgiornaleditalia.it La premier in viaggio a Washington per dirimere la questione tariffe con il tycoon; su di lei tutte le speranze Ue: "Chi ha rapporti personali fra i leader, ora è meglio che li usi" La premiersi recherà ina Washington per un incontro bilaterale con Donald. Il viaggio si

Dazi, Meloni: "Trovare soluzione. Ragionare su sospensione Green Deal per automotive". Meloni: sbagliati i dazi Usa, l'Ue riveda Patto di stabilità. Dazi Usa, dalle imprese alla Ue alla visita di JD Vance a Roma: la roadmap del governo. Dazi, Meloni: «Non è una catastrofe. Ue, revisione del Patto di stabilità ora necessaria». Macron alle aziende francesi: «Basta investimenti negli Usa». Trump: «Usa più forti che mai». Giorgia Meloni continua a dire di non essere preoccupata per i dazi Usa di Trump: cosa potrebbe esserci sotto. Dazi: Meloni, scelta sbagliata ma non è una catastrofe. La prossima settimana confronto con le imprese. Ne parlano su altre fonti

Task force a Chigi. La frenata di Meloni sui contro-dazi. Presto il volo in Usa - Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si muove in un sentiero stretto per limitare gli effetti sulle imprese italiane dei dazi annunciati da Donald Trump. Il campo di azione è limitato. E sopratt ... (msn.com)

Dazi, Meloni: "Trovare soluzione. Ragionare su sospensione Green Deal per automotive" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Dazi, Meloni: 'Trovare soluzione. Ragionare su sospensione Green Deal per automotive' ... (tg24.sky.it)

Meloni visita nave Vespucci e affronta tema dazi: "Non è la catastrofe che sto sentendo" - La presidente del Consiglio torna su temi contro cui combatte da tempo: Green Deal, Patto di Stabilità e politiche energetiche. "Serve coraggio e non ideologia", dice ... (msn.com)