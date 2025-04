Ilfattoquotidiano.it - Dazi Usa, il sospetto sulla formula usata da Trump: “Prodotta con chat Gpt”. Ma la Ai è più saggia

Ilè nato già il 2 aprile, nelle ore successive all’annuncio di Donaldsuireciproci senza precedenti imposti a quasi tutti i partner commerciali. Davanti alladozzinale utilizzata per calcolare le presunte barriere applicate dagli altri Paesi alle merci Usa, molti osservatori hanno notato che è molto simile a quella restituita daGPT, Grok e altri modelli di intelligenza artificiale a chi chiede come impostare una politica tariffaria mirata a ridurre il deficit commerciale del proprio Paese. L’ipotesi nel frattempo, mentre le Borse mondiali precipitavano e il dollaro perdeva terreno, ha preso piede. Anche perché potrebbe spiegare altrimenti incomprensibile inserimento nelle tabelle impugnate dal presidente Usa durante la conferenza stampa di isole sconosciute come Heard e McDonald, disabitate – a meno di non considerare i pinguini – prive di attività produttive.