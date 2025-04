Unlimitednews.it - Dazi, Urso “Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto le regioni più colpite”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo fatto una stima previsionale già prima che fossero annunciati i, individuando i settori maggiormente colpiti, alimentazione e meccanica, leche potrebbero risentirne di più,, le dieci aziende che avrebbero le maggiori difficoltà in ciascun comparto e le filiere produttive con il maggiore impatto. Già sei mesi fa abbiamo ingaggiato una battaglia in Europa perché fossero rimosse le folli regole del Green Deal che avevano già portato al collasso dell’industria dell’auto europea. Ed lo ribadiamo oggi con ancora più forza. Perché l’Europa deve agire, ancor prima di reagire”. Lo dice, al quotidiano Il Tempo, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo.-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo