Formiche.net - Dazi senza precedenti. Lo shock economico di Trump secondo Vicenzino

Stupore e incredulità continuano a dominare i titoli internazionali, mentre istorici del presidente statunitense Donaldsi rivelano più incisivi di quanto i mercati avessero previsto. In effetti, sono le misure commerciali statunitensi più rigide in quasi un secolo.La reazione immediata dei mercati ha comportato forti cali nei titoli globali e nel dollaro statunitense, mentre asset rifugio come l’oro hanno raggiunto livelli record. Numerosi commentatori ed esperti di mercato hanno già espresso il loro verdetto finale: i-and-awe diostacoleranno la crescita economica, faranno salire l’inflazione, innescheranno una recessione e causeranno danni economici a lungo termine, segnando la fine della globalizzazione. Molti sperano che l’approccio massimalista disia una tattica negoziale a breve termine, piuttosto che una strategia duratura.