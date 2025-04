Dazi Meloni pronta a volare da Trump prima della visita di Vance in Italia

Meloni dovrebbe volare a Washington per incontrare Trump e trattare sui Dazi. La missione non è ancora stata ufficializzata da Palazzo Chigi ma, come scrive il Corriere della sera, sembra ormai fissata e imminente. La data potrebbe essere quella del 16 aprile, alla vigilia del viaggio che il vicepresidente Vance farà in Italia su invito di Salvini. Ma soprattutto il giorno dopo l’entrata in vigore delle prime contromisure dell’Unione europea in programma il 15 aprile. Pochi giorni fa, il Commissario europeo al Commercio Maros Sefcovic aveva iniziato un primo confronto con i suoi omologhi americani e aveva invitato «chi ha il telefono di Trump e chi ha rapporti personali fra i leader», a utilizzarli. Basterebbe questo, riporta ancora il Corsera, per dire che il viaggio di Meloni ha la benedizione di Ursula von der Leyen ed è addirittura stimolato dai vertici della Commissione Ue. Lettera43.it - Dazi, Meloni pronta a volare da Trump prima della visita di Vance in Italia Leggi su Lettera43.it La premierdovrebbea Washington per incontraree trattare sui. La missione non è ancora stata ufficializzata da Palazzo Chigi ma, come scrive il Corrieresera, sembra ormai fissata e imminente. La data potrebbe essere quella del 16 aprile, alla vigilia del viaggio che il vicepresidentefarà insu invito di Salvini. Ma soprattutto il giorno dopo l’entrata in vigore delle prime contromisure dell’Unione europea in programma il 15 aprile. Pochi giorni fa, il Commissario europeo al Commercio Maros Sefcovic aveva iniziato un primo confronto con i suoi omologhi americani e aveva invitato «chi ha il telefono die chi ha rapporti personali fra i leader», a utilizzarli. Basterebbe questo, riporta ancora il Corsera, per dire che il viaggio diha la benedizione di Ursula von der Leyen ed è addirittura stimolato dai verticiCommissione Ue.

