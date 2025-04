Ilfattoquotidiano.it - Dazi, le tappe. Lunedì vertice Ue. Il 9 scattano quelli reciproci e i Ventisette votano le prime risposte

La spada di Damocle deistatunitensi continua a incombere sui mercati. Dopo il crollo delle Borse mondiali in scia all’annuncio di Donald Trump martedì scorso, anche la prossima settimana investitori, famiglie e imprese osserveranno qualsiasi cenno della Casa Bianca e le eventuali ritorsioni degli altri Paesi per capire cosa aspettarsi.i ministri del Commercio della Ue, le cui esportazioni oltreoceano subiranno uno del 20%, si riuniranno in Lussemburgo per discutere su come reagire. La prima mossa ufficiale è attesa però per mercoledì 9, quando le tariffe reciproche entreranno in vigore e isaranno chiamati a votare una prima serie di contromisure mirate in risposta alle tariffe del 25% su acciaio e alluminio in vigore dal 12 marzo. Un accordo per ridurre la portata dell’offensiva Usa non pare dietro l’angolo.