Dazi il segretario al Tesoro americano Bessent rassicura | Non deve esserci una recessione manteniamo la barra

recessione . A sostenerlo è stato il segretario al Tesoro americano, Scott Bessent , in un’intervista alla Nbc. «Respingo questa conclusione: non deve esserci una recessione», ha assicurato. Il mercato sottovaluta costantemente. Feedpress.me - Dazi, il segretario al Tesoro americano Bessent rassicura: "Non deve esserci una recessione, manteniamo la barra" Leggi su Feedpress.me Niente panico: non saranno due giorni di turbolenze sui mercati a decretare il fallimento della rivoluzione economica di Donald Trump e non si arriverà per forza a una. A sostenerlo è stato ilal, Scott, in un’intervista alla Nbc. «Respingo questa conclusione: nonuna», ha assicurato. Il mercato sottovaluta costantemente.

Von der Leyen a Starmer: "Negoziamo, pronti a rispondere". Proteste contro Trump, lui: "Resistete" - Borsa saudita chiude a -6,78% su paura dazi, maggior calo giornaliero dal Covid. Stati Uniti, il segretario al Tesoro Bessent pronto a lasciare dopo i dazi di Trump. Dazi, il segretario al Tesoro Scott Bessent potrebbe dimettersi. Trump: «Resistete, non sarà facile ma vincere. Dazi, il segretario al Tesoro americano Bessent rassicura: "Non deve esserci una recessione, manteniamo. Starmer e Macron: «Guerra commerciale non giova a nessuno». Musk: spero zero dazi in futuro. Media: «Segretario al Tesoro Bessent valuta dimissioni». Dazi, colpo di scena: “Il segretario al Tesoro Usa è pronto a lasciare”. Ne parlano su altre fonti

Dazi, il segretario al Tesoro Scott Bessent potrebbe dimettersi. Trump: «Resistete, non sarà facile ma vinceremo» - Sono entrati in vigore alle 0:01 di sabato ora di Washington (le 6:01 in Italia) i dazi aggiuntivi del 10% imposti dall'amministrazione Trump su gran parte dei prodotti che gli Stati ... (ilmessaggero.it)

Dazi, il segretario al Tesoro americano Bessent rassicura: "Non deve esserci una recessione, manteniamo la barra" - Niente panico: non saranno due giorni di turbolenze sui mercati a decretare il fallimento della rivoluzione economica di Donald Trump e non si arriverà per ... (msn.com)

Dazi, colpo di scena: “Il segretario al Tesoro Usa è pronto a lasciare” - I media americani: “Pensa alla Fed come via di fuga per salvare la sua credibilità”. Trump su Truth: “Resistete, non sarà facile ma vinceremo” ... (msn.com)