Dazi Ft | Partner Ue in pressing perché Meloni scelga da che parte stare sulle misure contro Big Tech

Meloni “sotto pressione” dei maggiori Partner europei, che le chiedono di “scegliere da che parte stare” nella guerra commerciale transatlantica. A descriverla così è il Financial times, secondo cui la premier italiana, “che ha rapporti amichevoli con il presidente Usa”, è però orientata a fare la parte del leone in un blocco di Paesi (tra cui Romania, Grecia e Ungheria) intenzionati a dire no all’attivazione, in risposta ai Dazi reciproci di Donald Trump, del cosiddetto strumento anti coercizione. Quello che è stato soprannominato “bazooka” perché consentirebbe di chiudere il mercato Ue alle esportazioni di servizi impedendo alle multinazionali statunitensi di partecipare ad appalti pubblici europei, limitando lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale o del loro sfruttamento commerciale da parte delle Big Tech, precludendo l’accesso ai mercati assicurativi e finanziari. Ilfattoquotidiano.it - Dazi, Ft: “Partner Ue in pressing perché Meloni scelga da che parte stare sulle misure contro Big Tech” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Una Giorgia“sotto pressione” dei maggiorieuropei, che le chiedono di “scegliere da che” nella guerra commerciale transatlantica. A descriverla così è il Financial times, secondo cui la premier italiana, “che ha rapporti amichevoli con il presidente Usa”, è però orientata a fare ladel leone in un blocco di Paesi (tra cui Romania, Grecia e Ungheria) intenzionati a dire no all’attivazione, in risposta aireciproci di Donald Trump, del cosiddetto strumento anti coercizione. Quello che è stato soprannominato “bazooka”consentirebbe di chiudere il mercato Ue alle esportazioni di servizi impedendo alle multinazionali statunitensi dicipare ad appalti pubblici europei, limitando lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale o del loro sfruttamento commerciale dadelle Big, precludendo l’accesso ai mercati assicurativi e finanziari.

Dazi, Musk: "Spero in un'area zero dazi tra Usa e Ue" - In videocollegamento dagli Stati Uniti Elon Musk ha risposto ad alcune domande poste da Salvini durante la giornata inaugurale del congresso della Lega a firenze. Musk: "Spero che gli Stati Uniti e l' ... (repubblica.it)

Dazi Ue al 39%? Ecco perché i numeri reali dicono altro - Visto che l’amministrazione Trump ha calcolato i dazi che andrebbero a colpire gli altri Paesi dividendo per due il risultato dato dalla formula, sui prodotti italiani sarebbero imposti dazi del 29%. (ilsole24ore.com)

Fact-checking: Donald Trump parla di "dazi reciproci" con l'Ue ma è davvero così? - Economisti dicono a Euronews che le tariffe doganali di Trump, nonostante quanto spiegato mercoledì dal presidente Usa nel suo annuncio, non si basano in alcun modo sui dazi imposti dai partner commer ... (msn.com)