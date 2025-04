Dazi cantieri e territori | le riflessioni del presidente di Ance Benevento

Dazi americani su una serie di prodotti europei – e la conseguente risposta attesa da parte dell'Unione – ha riportato in primo piano la connessione diretta tra scenari geopolitici e filiere produttive. Per chi guida imprese, per chi lavora nei territori, per chi ha la responsabilità di trasformare investimenti pubblici in infrastrutture e sviluppo, il tema non è solo macroeconomico. È operativo" Queste le prime riflessioni di Flavian Basile presidente Ance Benevento."Parliamo di materiali da costruzione, componenti tecnologici, approvvigionamenti fondamentali.

