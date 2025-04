Davide Ballerini sul Fiandre | Sono contento delle sensazioni avute oggi

Davide Ballerini è tornato ai suoi livelli, conquistando una bellissima top-10 al Giro delle Fiandre, al termine di una gara corsa da protagonista dalla Trivella di Cantù.All'attacco nella fase centrale di gara, ripreso dal gruppo, il corridore della XDS Astana è stato abile a lanciarsi nella volata per i piazzamenti conquistando il decimo posto.Le sue parole a fine gara: "La corsa è andata bene per noi oggi. La prima cosa a cui pensavo sull'autobus stamattina è che, se hai buone gambe, ti godi sempre la Ronde, ma se non sei in forma ti ritrovi costantemente a lottare e a faticare. Finora, probabilmente questa è la nostra miglior prestazione nella stagione delle Fiandre. Ho provato ad anticipare ed è stato difficile restare davanti, soprattutto sapendo che dietro stavano tornando sotto, ma nel complesso Sono contento delle sensazioni che ho avuto oggi e del lavoro dei miei compagni".

