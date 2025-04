Internews24.com - David Inter, l’obiettivo di mercato dei nerazzurri a secco da 3 partite? Genesio prende le sue difese: «Non puntiamo il dito contro di lui, ecco perché!»

Non è un mistero che gli uomini del calcio siano da mesi sulle tracce di Jonathan, il quale al termine della stagione si libererà a parametro zero dal Lille. Su di lui anche la Juventus. Intanto il centravanti canadese non sta vivendo un ottimo momento dal punto di vista realizzativo, ma il suo allenatore Bruno lo ha difeso così nel corso della conferenza stampa post sconfitta per 2 a 1 rimediata il Lione.

PAROLE – «Non è solo a essere mancato sotto porta, anche i giocatori subentrati non hanno fatto meglio. Non possiamo certo puntare il un ragazzo che in diverse occasioni ci ha trascinato fuori da situazioni complicate.