Darmian a Mediaset | Un pareggio non deve minare le nostre certezze col Bayern faremo una partita importante

Darmian, ha analizzato così il pareggio ottenuto ieri in campionato contro il Parma: le sue paroleIntervenuto nel corso del postpartita di Parma Inter di ieri, il difensore nerazzurro Matteo Darmian ha parlato così ai microfoni di Sport Mediaset.COSA È SUCCESSO TRA PRIMO E SECONDO TEMPO? – «È difficile dirlo. Ogni partita è difficile, il Parma è un'ottima squadra. L'avevamo indirizzata, poi loro son stati bravi a rientrare in partita e noi un po' meno. Dobbiamo guardare quanto fatto di positivo e negativo, lavorarci sopra e andare avanti rimanendo positivi. Un pareggio non deve minare le nostre certezze. Ora prepareremo la sfida importante contro il Bayern, faremo sicuramente una partita importante».SE ABBIAMO ACCUMULATO LE TOSSINE MENTALI E FISICHE DEL DERBY E DELLE TROPPE PARTITE? – «Sì, le partite sono tante ma quando giochi nell'Inter le ambizioni sono alte e vogliamo portare avanti tutte le competizioni in ugual maniera.

