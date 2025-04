Darderi e Cobolli vittorie in finale a Marrakech e Bucarest | la giornata d' oro del tennis italiano Il nuovo ranking Atp

Darderi ha vinto il torneo Atp 250 di Marrakech e, poco dopo il successo di Cobolli a Bucarest, ha regalato all'Italia il titolo n.101 nel circuito maschile. Quella. Ilmessaggero.it - Darderi e Cobolli, vittorie in finale a Marrakech e Bucarest: la giornata d'oro del tennis italiano. Il nuovo ranking Atp Leggi su Ilmessaggero.it La carica dei 101. Lucianoha vinto il torneo Atp 250 die, poco dopo il successo di, ha regalato all'Italia il titolo n.101 nel circuito maschile. Quella.

