Ilrestodelcarlino.it - Daniele Formato guida i giovani atleti di San Mauro Pascoli al successo nel karate

, 38 anni, originario di Apollosa in provincia di Benevento, residente a Sandove abita dal novembre 2009, domenica 30 marzo ha portato alcunidi Sana Sesto Fiorentino al campionato interregionale diToscana-Emilia Romagna, ottenendo ottimi risultati. Dice: "Ho portato sette, Tommaso Casadei, Simone Labriola, Giammarco Stagno, Diego Mazzotti ed Emanuele Tocila di San, Diego Fracella di Gatteo e Cristian Del Savio di Savignano, dai 9 ai 15 anni che praticanoda alcuni anni. Tutti e sette, nelle distinte categorie, sono andati a podio. I ragazzi si sono comportati egregiamente e si sono distinti per alcuni fattori determinanti in questa pratica sportiva: rispetto, educazione, disciplina e unione tra di loro.