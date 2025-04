Daniele Dezi chi è l’ex fidanzato di Gaia e perché è finita

Gaia – che ha conquistato tutta Sanremo con la sua Chiamo io chiami tu – è sempre sulla cresta dell'onda del gossip italiano e in tanti si chiedono qualcosa sulla sua vita privata e sentimentale. Nonostante la notorietà, infatti, Gaia è riservatissima e cerca sempre di tenere le cose più importanti per sé. Per molto tempo il fidanzato di Gaia è stato Daniele Dezi, di professione produttore musicale. La loro storia è stata ufficializzata nel 2021, ma lo scorso anno – a quanto pare – è giunta al termine.Chi è l'ex fidanzato di GaiaDaniele Dezi, in arte Orang3, è un produttore musicale che vanta tra le collaborazioni più importanti quella con Coez. Nel 2019 infatti è salito sul palco insieme all'artista suonando la chitarra durante alcune delle ultime date del tour. La sua passione per la musica nasce da bambino: a 14 anni, da fan accanito dei Red Hot Chili Peppers, ha iniziato a suonare il basso.

