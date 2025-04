Internews24.com - D’Amico (DS Atalanta) ammette: «Lo Scudetto? Per noi è stato un sogno impossibile…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione(DS: «Lo? Per noi èunimpossibile.» Le parole del direttore sportivo della DeaDopo la sconfitta subita contro l‘Inter, l’ha abbandonato il treno, vista anche la sconfitta della scorsa giornata contro la Fiorentina. La Dea oggi deve difendere il terzo posto e lo farà alle 18, dove scenderà in campo nel match di campionato contro la Lazio. Nel pre partita, il direttore sportivo dei bergamaschi, Tony, ha parlato cosi ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO- «Aver perso con l’Inter non ci ha assolutamente tolto motivazioni: lounimpossibile, giusto? Noi siamo sempre molto concentrati, manteniamo sempre lo stesso livello in allenamento: sappiamo dove vogliamo arrivare e speriamo di arrivarci.