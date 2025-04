Tutto.tv - Damiano Foti contro Maria De Filippi e UeD dopo essere andato via: pesanti accuse

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne assisteremo ad una scena che gli appassionati della trasmissione conoscono già, in quanto la notizia è trapelata dalle anticipazioni divulgate in questi giorni. Si tratta dell’uscita dal programma di. Il cavaliere,aver discusso pesantemente con gli opinionisti, specie Gianni Sperti, andrà via dal programma. Ebbene, tra le sue Instagram Stories, il protagonista ha deciso di parlare dell’accaduto, muovendo delleabbastanzala conduttrice e la trasmissione. LedisuDee il programmala sua uscitaha risposto alle domande degli utenti di Instagram ed ha fatto delle confessioni in merito alla sua uscita da Uomini e Donne. Partendo dalla conduttrice, alcuni utenti hanno posto l’accento sul fatto che l’avesse preso di mira, ragion per cui spinto ad andare via dal programma.