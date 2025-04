Dalla Regione 3 milioni di euro ai comuni con le spiagge | ecco le cifre per Montalto e Tarquinia

milioni di euro per le spiagge del Lazio in vista della prossima stagione balneare 2025. A stanziarli, giovedì scorso, la giunta regionale su proposta della vicepresidente e assessore allo sviluppo economico, Roberta Angelilli. Uno stanziamento di tre milioni di euro come risorse per. Viterbotoday.it - Dalla Regione 3 milioni di euro ai comuni con le spiagge: ecco le cifre per Montalto e Tarquinia Leggi su Viterbotoday.it Trediper ledel Lazio in vista della prossima stagione balneare 2025. A stanziarli, giovedì scorso, la giunta regionale su proposta della vicepresidente e assessore allo sviluppo economico, Roberta Angelilli. Uno stanziamento di tredicome risorse per.

Dalla Regione 3 milioni di euro ai comuni con le spiagge: ecco le cifre per Montalto e Tarquinia. Regione, 3 milioni per valorizzare spiagge del litorale laziale. Giubileo 2025, arrivano 3 milioni di euro alla Regione Umbria per l’accoglienza. Turismo accessibile in Puglia, dalla Regione tre milioni per enti e associazioni. Regione Lombardia: dal 3 aprile 23 milioni per auto, moto e cargo-bike. Dalla Regione 100 milioni di euro per gli impianti sportivi: la presentazione a Sondrio. Ne parlano su altre fonti

Regione, 3 milioni per valorizzare spiagge del litorale laziale - Tre milioni di euro per le spiagge del Lazio in vista della prossima stagione balneare 2025. A stanziarli, giovedì scorso, la Giunta Regionale su proposta della vicepresidente e assessore allo Svilupp ... (ansa.it)

All'Umbria 3 milioni di euro per il Giubileo - PERUGIA - Tre milioni di euro destinati dal Governo alla Regione Umbria per far fronte agli oneri derivanti dall'accoglienza dei visitatori attesi per il Giubileo. E' quanto ... (msn.com)

Ci sono tre milioni di euro della Regione Lazio per il litorale. C'è anche Ostia - La proposta dell'assessora Angelilli approvata il 3 aprile in giunta. In totale 21 comuni coinvolti, più il X municipio, Ponza e Ventotene ... (romatoday.it)