Iodonna.it - Dal brindisi con lo Champagne, al caffè design, fino a trasformarsi in una vera sorpresina Kinder. Ecco cosa non perdere nei prossimi giorni a Milano

In occasione del Salone del Mobile e del Fuorisalone la città dioffre tantissime occasioni di scoprire le nuove tendenze dele non solo. Moltissimi anche gli appuntamenti legati a brand di food e bege.ne alcuni in cuie gusto si incontrano. Leggi anche › Salone del Mobile e Fuorisalone:capitale delad aprile Fuorisalone eIl futuro delè in buone mani. I dati del rapporto sullaEconomy 2025, presentati presso l’ADIMuseum di, parlano chiaro: sono 63.000 addetti e 3,2 miliardi di euro di valore aggiunto generato e crescono del +9% i corsi universitari in ambito, con un’offerta sempre più orientata alla sostenibilità, all’innovazione e all’integrazione tra competenze creative e digitali.