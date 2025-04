Dal Belgio a Firenze studenti a scuola di assistenza per i disabili

Firenze, 3 aprile 2025 - Dal Belgio a Firenze per imparare ad assistere i disabili. Sette studenti della scuola belga Enseignement Libre Saint Hubert hanno preso parte ad un'esperienza di mobilità Erasmus Plus di un mese a Firenze svolgendo un tirocinio presso le strutture sociosanitarie del Consorzio Zenit. Cedit (Centro di diffusione imprenditoriale di Confartigianato Toscana) ha svolto il ruolo di organismo intermedio, occupandosi della gestione delle mobilità e dell'individuazione delle strutture più adatte per ospitare gli studenti in stage. Nello specifico, tre studenti sono andati al Centro La Tenda a Firenze sud, due all'Rsd Ambrogina sempre a Firenze sud, e altri due alla struttura Rsd Florence Nightingale di Marignolle. Si tratta di giovani tra i 17 e i 22 anni che hanno accompagnato il lavoro degli operatori di queste tre strutture, non soltanto all'interno delle residenze, ma anche nelle attività esterne come quella del calcio e della piscina.

