Dai vaccini ai test le farmacie come presidi territoriali in supporto al Ssn | ecco tutti i servizi che possono fornire

farmacie e servizio sanitario nazionale. Prenotazione di visite ed esami, somministrazione di vaccini ed esecuzione di test diagnostici, ma anche monitoraggio per pazienti con patologie croniche, attività di telemedicina e prestazioni infermieristiche e fisioterapiche: sono solo alcuni dei servizi erogabili dalle farmacie. La nuova convenzione, infatti, inquadra definitivamente le farmacie come presidi sanitari territoriali, fissando standard uniformi su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è quello di alleggerire il carico delle strutture ospedaliere e delle altre sedi della sanità pubblica, distribuendo l’offerta di salute capillarmente sul territorio. In base al tipo di prestazione richiesta, il servizio può essere gratuito, in convenzione o a pagamento. Ilfattoquotidiano.it - Dai vaccini ai test, le farmacie come presidi territoriali in supporto al Ssn: ecco tutti i servizi che possono fornire Leggi su Ilfattoquotidiano.it Dopo 26 anni, è stato aggiornato l’accordo collettivo nazionale che regola il rapporto trao sanitario nazionale. Prenotazione di visite ed esami, somministrazione died esecuzione didiagnostici, ma anche monitoraggio per pazienti con patologie croniche, attività di telemedicina e prestazioni infermieristiche e fisioterapiche: sono solo alcuni deierogabili dalle. La nuova convenzione, infatti, inquadra definitivamente lesanitari, fissando standard uniformi su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è quello di alleggerire il carico delle strutture ospedaliere e delle altre sedi della sanità pubblica, distribuendo l’offerta di salute capillarmente sul territorio. In base al tipo di prestazione richiesta, ilo può essere gratuito, in convenzione o a pagamento.

Dai vaccini ai test, le farmacie come presidi territoriali in supporto al Ssn: ecco tutti i servizi che…. Screening del diabete e vaccinazioni anti-Hpv in farmacia: ecco tutti gli esami sul territorio. Convenzione farmacie: servizi, vaccini, test e telemedicina in sicurezza. Il testo dell’Accordo. In farmacia più spazio a test ed esami: dai vaccini alla telemedicina, cosa prevede la nuova convenzione. Vaccini, test cardiaci, screening oncologici: farmacie e Regione si alleano per la prevenzione [VIDEO]. In Gazzetta Ufficiale la convenzione tra sistema sanitario e farmacie: per vaccini, esami, telemedicina e test. Ne parlano su altre fonti

Dai vaccini ai test diagnostici, aumentano i servizi offerti dalla farmacie. Via libera del Cdm al Ddl Semplificazioni. Ecco le novità - Approvato dal Consiglio dei Ministro il disegno di legge che allarga l’offerta di servizi (dai vaccini ai test diagnostici) di cui i cittadini potranno usufruire in farmacia. Nel provvedimento a ... (quotidianosanita.it)

Test e vaccini (Covid e influenza) in Farmacia. Ecco il nuovo protocollo d’intesa tra Ministero, Regioni e Farmacisti - Lo scopo è quello, quindi, di avere un testo definitivo che riassuma tutte le indicazioni su come procedere per i test e i vaccini ... farmacia in un'apposita area di rispetto, anche esterna ai ... (quotidianosanita.it)

Convenzione farmacie: servizi, vaccini, test e telemedicina in sicurezza. Il testo dell’Accordo - Nell’Accordo è stata disciplinata l’attività delle farmacie con le disposizioni riguardanti ... i servizi devono essere di reale utilità per le Regioni e misurabili. Vaccini, prestazioni analitiche, ... (farmaciavirtuale.it)