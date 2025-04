Dai resort di lusso alla baraccopoli di Nairobi | Vivo per gli altri

Ecodibergamo.it - Dai resort di lusso alla baraccopoli di Nairobi: «Vivo per gli altri» Leggi su Ecodibergamo.it LA STORIA. Daniele Marchesi, a 23 anni da Albano all’Africa. Gli studi e l’esperienza da chef in Italia e Australia. Poi la svolta: l’impegno in un orfanotrofio in Kenya.

Dai resort di lusso alla baraccopoli di Nairobi: «Vivo per gli altri». Ne parlano su altre fonti

Dai resort di lusso alla baraccopoli di Nairobi: «Vivo per gli altri» - Essere più vicini ai bergamaschi che vivono all’estero: è il progetto Bergamo senza confini promosso da «L’Eco di Bergamo». Per chi lo desidera è possibile ricevere gratuitamente per un anno ... (ecodibergamo.it)

Marano. Viaggio in una baraccopoli. Lamiere, storie da uno slum di Nairobi - “Lamiere” è la cronaca del viaggio, sotto forma di graphic journalism, in uno slum di Nairobi, la capitale di uno dei paesi africani più avanzati, ma con i maggiori contrasti sociali del continente. (altovicentinonline.it)