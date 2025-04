Mistermovie.it - Da lavori umili al successo, le Carriere di Questi Attori di Hollywood che non ti aspetti

È facile associare le celebrità a tappeti rossi, flash e jet privati. Ma la verità è che, per molti, il percorso versoè passato percompletamente lontani dallo spettacolo.Dai mestieri piùalla celebrità: le vite sorprendenti di nove star diAlcuni strappano un sorriso, altri sorprendono per il coraggio o la semplicità. Ecco novefamosi che, prima di conquistare la scena, hanno avuto vite decisamente diverse.Channing Tatum: ballerino per adultiMolto prima di trasformarsi nel sensuale protagonista di Magic Mike, Tatum lavorava davvero come spogliarellista a Tampa. Un'esperienza che avrebbe poi ispirato il film cult che lo ha reso celebre.Julia Roberts: alle prese con il gelatoNegli anni Ottanta, Julia Roberts serviva coni gelato in una gelateria Baskin-Robbins.