Da Bernabéu al Puchades per vedere la Mestalla

2025-04-06 14:35:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga:CCorlos Corlos Non si riposa. L’allenatore di Valencia, che è diventato il grande riferimento della squadra Blanquinegro dal suo arrivo in panchina, continua con l’alto ritmo. Dopo la sua storica vittoria neldopo 17 anni senza vincere Al Real Madrid Stadium, l’allenatore era presente allo stadio Antonioperla partita sussidiaria contro la Ibiza Sports Society. Il tecnico era nella scatola con un foglio di allineamento accanto al direttore della comunicazione del club che guardava i bambini che presto potevano fare il salto alla prima squadra. In una squadra come Valencia, che basa il suo modello sui giocatori caricati delle categorie inferiori.