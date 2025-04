Cyberpunk 2077 su Nintendo Switch 2 CD Projekt parla di risoluzione frame rate e prezzo

Cyberpunk 2077 su Nintendo Switch 2 segna un passo importante per la nuova console di casa Nintendo, che punta ad accogliere sempre più titoli terze parti impossibili da ospitare sulla prima generazione. Insieme a nomi di punta come Mario Kart World e Donkey Kong Bananza, la presenza del celebre RPG futuristico di CD Projekt RED testimonia la potenza e la flessibilità della nuova piattaforma.Lo studio polacco ha confermato che Cyberpunk 2077: Ultimate Edition arriverà il 5 giugno 2025, lo stesso giorno del lancio della console, e includerà sia il gioco base sia l’espansione Phantom Liberty. La vera sorpresa riguarda il supporto alla cross-progression: sarà possibile continuare la propria partita iniziata su PC, Xbox o PlayStation anche su Switch 2, un’opzione molto apprezzata per chi gioca su più dispositivi. Game-experience.it - Cyberpunk 2077 su Nintendo Switch 2, CD Projekt parla di risoluzione, frame rate e prezzo Leggi su Game-experience.it Il debutto disu2 segna un passo importante per la nuova console di casa, che punta ad accogliere sempre più titoli terze parti impossibili da ospitare sulla prima generazione. Insieme a nomi di punta come Mario Kart World e Donkey Kong Bananza, la presenza del celebre RPG futuristico di CDRED testimonia la potenza e la flessibilità della nuova piattaforma.Lo studio polacco ha confermato che: Ultimate Edition arriverà il 5 giugno 2025, lo stesso giorno del lancio della console, e includerà sia il gioco base sia l’espansione Phantom Liberty. La vera sorpresa riguarda il supporto alla cross-progression: sarà possibile continuare la propria partita iniziata su PC, Xbox o PlayStation anche su2, un’opzione molto apprezzata per chi gioca su più dispositivi.

Come sarà Cyberpunk 2077 su Nintendo Switch 2? CD Projekt parla di prezzo, risoluzione, frame rate e non solo. Cyberpunk 2077 su Switch 2: a che risoluzione e frame rate gira? Ora lo sappiamo. Nintendo Switch 2: nessuna traccia di Nvidia DLSS, prestazioni simili a PS4. Cyberpunk 2077 su Switch 2 gira sorprendentemente bene. Cyberpunk 2077 è in arrivo su Nintendo Switch 2. Cyberpunk 2077: Ultimate Edition annunciato per Nintendo Switch 2. Ne parlano su altre fonti

Come sarà Cyberpunk 2077 su Nintendo Switch 2? CD Projekt parla di prezzo, risoluzione, frame rate e non solo - Nintendo Switch 2, ovviamente, punterà molto sulle proprie esclusive. Sin dal lancio ci sarà Mario Kart World, che pare destinato a essere un altro enorme successo visti i risultati del precedente cap ... (msn.com)

Come sarà Cyberpunk 2077 su…" - Tra i tanti giochi third party presentati per Nintendo Switch 2 c'è anche Cyberpunk 2077 Ultimate Edition e, nel corso del Nintendo Direct, sicuramente a qualcuno di voi è tornato un… Leggi ... (informazione.it)

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition conferma la cross-progression e ulteriori dettagli tecnici su Nintendo Switch 2 - ¡Así es, hay novedades de Cyberpunk 2077: Ultimate Edition en Nintendo Switch! Aún estamos sorprendidos por este anuncio oficial de la consola Nintendo Switch 2 y es genial ver que recibiremos ... (gamingpark.it)