Curling il Canada travolge la Cina e conquista il bronzo ai Mondiali

Canada ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali 2025 di Curling maschile, riuscendo così a salire sul terzo gradino del podio di fronte al proprio pubblico di Moose Jaw. I padroni di casa hanno travolto la Cina con un perentorio 11-2 nella finale che metteva in palio il terzo posto in questa rassegna iridata, confermandosi nell'elite di questo sport dopo i titoli vinti nel 2016 e nel 2017 e le finali perse nel 2018, 2019, 2022, 2023, 2024: negli ultimi dieci anni, considerando anche il bronzo del 2015, il Canada ha mancato l'appuntamento con la top-3 soltanto nel 2021 (nel 2020 non si giocò a causa della pandemia).Lo skip Brad Jacobs, il vice Marc Kennedy, il second Brett Gallant e il lead Ben Hebert hanno letteralmente dominato la sfida contro il quartetto asiatico guidato da Xiaoming Xu.

