Cuciniamo insieme | Nuggets di pollo a modo nostro

Si avvicinano le vacanze di Pasqua e per i nostri ragazzi il richiamo del fast food diventa irresistibile. Volete non accontentarli? E allora trasformate la vostra cucina in quella di una notissima marca di ingozzamento rapido, ma salvaguardando al massimo la qualità degli ingredienti. Ci siamo inventati i– che sono delle polpette, diciamo le cose come stanno – a: rapidi, indolori per la dieta e gustosi assai. Farli è semplice, se evitate la frittura è ancora meglio e non riservateli solo ai minori: con delle buone salse di accompagnamento sono perfetti anche per ricevere gli amici adulti.Ingredienti – 500 gr di petto dibiologico allevato ruspante 1 uovo due o tre cucchiai di paprica dolce due cucchiaini di sale180 gr di corn flakes olio extravergine di olivapepe se piace (facoltativo se decidete di friggere un litro di olio di semi)Procedimento – Nettate bene il petto di, fatelo a cubotti e passatelo al passacarne o al mixer fino a dargli la consistenza di un macinato fine di carne.