Laverita.info - Cuciniamo insieme: nuggets di pollo a modo nostro

Si avvicinano le vacanze di Pasqua e per i nostri ragazzi il richiamo del fast food diventa irresistibile. Volete non accontentarli? E allora trasformate la vostra cucina in quella di una notissima marca di ingozzamento rapido, ma salvaguardando al massimo la qualità degli ingredienti.