Cucine da Incubo torna su Sky e NOW | Cannavacciuolo all’estero riaccende le missioni impossibili

Ripartono le “avventure da” di Antonino: sono le nuoveda, protagoniste del ciclo di episodi inediti attesi a partire da domenica 6 aprile in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW.E per la prima volta nella storia dida, proprio nella serata del suo ritorno, quest’anno Antonino oltrepasserà i confini nazionali per una puntata speciale che avrà luogo a Rottendorf – piccolo centro situato tra Francoforte e Norimberga, nel centro della Germania.Per– amatissimo e acclamato Chef da 8 Stelle Michelin in totale (di cui tre per il suo ristorante Villa Crespi) e dalle grandi capacità imprenditoriali – è arrivato il momento di vestire nuovamente i panni del “supereroe” delleda: vere e proprienelle quali visiterà ristoranti con un servizio, uno stile e una qualità del cibo che vengono giudicati deludenti dai clienti insoddisfatti, e incontrerà i ristoratori e il personale diin cui regnano liti, improvvisazione e cattiva gestione.