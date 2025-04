Cucine da Incubo | Da oggi 6 aprile 2025 Antonino Cannavacciulo torna con le sue missioni impossibili… anche all’estero

Antonino Cannavacciulo torna su Sky e in Streaming solo su NOW con le sue missioni impossibili in Cucine da Incubo. Un nuovo ciclo di episodi parte da oggi, 6 aprile 2025, e ci porta - per la prima volta - anche all'estero. E si parte proprio da là, precisamente dalla Germania, per la prima puntata. Comingsoon.it - Cucine da Incubo: Da oggi, 6 aprile 2025, Antonino Cannavacciulo torna con le sue missioni impossibili… anche all’estero Leggi su Comingsoon.it su Sky e in Streaming solo su NOW con le sueimpossibili inda. Un nuovo ciclo di episodi parte da, 6, e ci porta - per la prima volta -all'estero. E si parte proprio da là, precisamente dalla Germania, per la prima puntata.

Antonino Cannavacciuolo, “missioni impossibili” di Cucine da Incubo: per la prima volta si va anche all'estero - Ripartono le attesissime “avventure da incubo” di Antonino Cannavacciuolo. A partire da domenica 6 aprile, infatti, il celebre chef e imprenditore torna sul piccolo schermo con ... (msn.com)

Cucine da incubo, Antonino Cannavacciuolo in Germania dà il via alle nuove puntate 2025 - Leggi su Sky TG24 l'articolo Cucine da incubo, Antonino Cannavacciuolo in Germania dà il via alle nuove puntate 2025 ... (tg24.sky.it)

Cucine da Incubo per la prima volta all’estero - E' La dolce Napoli di Rottendorf, nel centro della Germania, il primo ristorante da salvare nell'undicesima edizione di Cucine da Incubo ... (davidemaggio.it)