Cremona perde il controllo della moto lungo la Paullese | morto centauro di 56 anni

Cremona, 6 aprile 2025 - Un uomo di 56 anni di Cremona è morto in un incidente stradale nella notte tra sabato e domenica lungo la Paullese alle porte della città. Secondo i primi accertamenti il cremonese potrebbe aver perso il controllo della sua moto a causa di un malore ma la dinamica è ancora al vaglio degli agenti della polizia stradale. Di sicuro è finito fuori strada in uscita da una rotonda all'altezza di Picenengo e quando i soccorritori sono arrivati sul posto, allertati da un automobilista di passaggio, non c'era più nulla da fare. Ilgiorno.it - Cremona, perde il controllo della moto lungo la Paullese: morto centauro di 56 anni Leggi su Ilgiorno.it , 6 aprile 2025 - Un uomo di 56diin un incidente stradale nella notte tra sabato e domenicalaalle portecittà. Secondo i primi accertamenti il cremonese potrebbe aver perso ilsuaa causa di un malore ma la dinamica è ancora al vaglio degli agentipolizia stradale. Di sicuro è finito fuori strada in uscita da una rotonda all'altezza di Picenengo e quando i soccorritori sono arrivati sul posto, allertati da un automobilista di passaggio, non c'era più nulla da fare.

