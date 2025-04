Costanza | le anticipazioni trama e cast della terza puntata

Costanza: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntataQuesta sera, domenica 6 aprile 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Costanza, la nuova serie tv diretta da Fabrizio Costa, ispirata al romanzo di Gazzola, Questione di Costanza (pubblicato da Longanesi), con protagonisti Miriam Dalmazio e Marco Rossetti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.tramaNel primo episodio della terza puntata, Costanza e Marco non fanno che ripensare al bacio che si sono dati. Dopo aver chiarito a Marco che è stato uno sbaglio, Costanza vorrebbe essere sincera con Ludovico. Ma quando lui le parla della suaintolleranza per i tradimenti, lei decide di non rischiare. Diana scopre di essere incinta, ma lei e Anselmo reagiscono alla notizia con sentimenti opposti. Una volta scoperta la gravidanza della collega, Costanza le si riavvicina. Tpi.it - Costanza: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata Leggi su Tpi.it : leQuesta sera, domenica 6 aprile 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda ladi, la nuova serie tv diretta da Fabrizio Costa, ispirata al romanzo di Gazzola, Questione di(pubblicato da Longanesi), con protagonisti Miriam Dalmazio e Marco Rossetti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nel primo episodioe Marco non fanno che ripensare al bacio che si sono dati. Dopo aver chiarito a Marco che è stato uno sbaglio,vorrebbe essere sincera con Ludovico. Ma quando lui le parlasuaintolleranza per i tradimenti, lei decide di non rischiare. Diana scopre di essere incinta, ma lei e Anselmo reagiscono alla notizia con sentimenti opposti. Una volta scoperta la gravidanzacollega,le si riavvicina.

