Movieplayer.it - Costanza, la recensione: le indagini sul passato per capire il presente

Dai libri di Alessia Gazzola c'è un nuova eroina in tv: si tratta diMacallè, divisa tra due cuori, una figlia e una professione diversa da tutte le altre. Ogni domenica su Rai1. È una questione di.. Un modo di dire ma anche una dichiarazione di intenti quella del primo romanzo di Alessia Gazzola dedicato alla sua nuova eroina dopo Alice Allevi, che ora è diventata anche televisiva nella fiction Rai (ogni domenica su Rai1). Protagonista Miriam Dalmazio, finalmente protagonista di una serie tutta sua. Si parte da un soggetto originale per arrivare a qualcosa di più canonico, ma che intrattiene e abbraccia il grande pubblico del servizio pubblico con dolcezza ed empatia. Un indizio? Questa volta, per indagare, ci sarà bisogno di studiare le ossa, e quindi il, e svelare .