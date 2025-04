Davidemaggio.it - Costanza, anticipazioni ultima puntata di domenica 13 aprile 2025

Leggi su Davidemaggio.it

© US PromopressagencyDietro la macchina da presa della nuova serie di Rai 1c’è Fabrizio Costa, che si ritrova nuovamente a portare in scena le storie nate dalla penna di Alessia Gazzola. Il regista ha infatti già diretto la seconda e la terza stagione de L’Allieva, mentre adesso firma le quattro puntate di questo nuovo progetto ambientato a Verona, che racconterà un’indagine paleopatologica a cavallo tra i giorni d’oggi e il Medioevo. A seguire tutte le, aggiornate diinquarta eddi13La verità sulla nobildonna ritrovataS1 E7:e Diana indagano sulle famiglie nobiliari che avrebbero potuto mettere in salvo Biancofiore. Melchiorre invia le due studiose in trasferta in Francia per confermare le loro ipotesi, ma Diana viene messa a riposo dal ginecologo.