Cos’è Where ARE U l’app salva-vita che torna in un caso di cronaca | funziona anche senza parlare

Where ARE U è un'app gratuita. Si può trovare sia per Android che iPhone. Di fatto è un'app per contattare in automatico il 112. Dalle prima informazioni sembra che l'avesse scaricata anche Milka Panic, vittima delle violenze del marito. Leggi su Fanpage.it ARE U è un'app gratuita. Si può trovare sia per Android che iPhone. Di fatto è un'app per contattare in automatico il 112. Dalle prima informazioni sembra che l'avesse scaricataMilka Panic, vittima delle violenze del marito.

