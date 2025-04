Ilfattoquotidiano.it - Cosa preoccupa i giovani? Lavoro e stipendio: “Falsa narrazione su di loro, cercano una stabilità che non c’è”

Le più grandizioni deiitaliani? Ile laeconomica e, al secondo posto, la salute. E’ il risultato di un’indagine realizzata dalla società di ricerca Eikon che verrà pubblicata a giugno e di cui Il Fatto può anticipare i contenuti. Dalla ricerca “e sostenibilità sociale” – condotta su un campione di 2mila ragazze e ragazzi tra i 16 e i 34 anni in tutta Italia – emerge che hanno cambiato idea sul nucleare (che non temono) e sono sempre più tentati di cercare di costruirsi un futuro fuori dalPaese. Per “sostenibilità sociale” di cui parla il titolo della ricerca invece, s’intende la dignità della persona, l’aspetto lavorativo ed economico, l’avere una buona retribuzione, la salute personale, i legami familiari e di amicizia, la parità di genere.