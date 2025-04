Tvzap.it - “Cosa ho pensato i primi anni”. Yari Carrisi torna a parlare di Ylenia a “Verissimo”, la confessione inedita

News Tv,della ferita più profonda che ha segnato la sua vita e quella della sua famiglia: la scomparsa di, avvenuta nel gennaio del 1994. Ospite nel salotto disu Canale 5, il figlio di Al Bano e Romina Power si è raccontato con sincerità e delicatezza, affrontando un dolore mai del tutto guarito. (segue dopo la foto)Leggi anche:a “” parla del rapporto con il padre Al Banocon la madre Romina Power, una vita di viaggi per ritrovare se stesso“Ho viaggiato tantissimo durante la mia vita: il primo viaggio l’ho fatto a un mese e da lì non mi sono mai fermato”, ha raccontato, spiegando come la ricerca interiore e il desiderio di evasione siano sempre stati parte di lui. “Io e la mia famiglia siamo sempre stati messi sotto ai riflettori”, ha aggiunto.