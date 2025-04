Corticella sfida Lentigione | partita cruciale per la salvezza

Corticella di Michele Nesi che, alle 15 di oggi, ospiterà al ‘Biavati’ la quinta forza del campionato Lentigione. Dodicesimo in classifica, a quota 32 punti, a pari-merito con Zenith Prato e Sasso Marconi, se il campionato finisse oggi il team biancazzurro sarebbe salvo grazie ad una migliore classifica avulsa, ma visti i 15 punti ancora a disposizione, mettersi a fare conti di questo tipo avrebbe pochissimo senso. Al contrario, la band di Nesi dovrà essere brava a giocare ogni partita come se si trattasse di una finale. In quella di oggi contro il Lentigione, che sicuramente ha qualcosa in più a livello tecnico, Manara e compagni dovranno cercare di far valere la maggiore fame di punti salvezza. E’ vero che il team reggiano è in piena corsa per i playoff e, proprio per questo, non può permettersi passi falsi: resta il fatto che, graduatoria alla mano, è il Corticella ad avere di più da perdere da questa partita. Sport.quotidiano.net - Corticella sfida Lentigione: partita cruciale per la salvezza Leggi su Sport.quotidiano.net Ha assoluta necessità di centrare un risultato positivo ildi Michele Nesi che, alle 15 di oggi, ospiterà al ‘Biavati’ la quinta forza del campionato. Dodicesimo in classifica, a quota 32 punti, a pari-merito con Zenith Prato e Sasso Marconi, se il campionato finisse oggi il team biancazzurro sarebbe salvo grazie ad una migliore classifica avulsa, ma visti i 15 punti ancora a disposizione, mettersi a fare conti di questo tipo avrebbe pochissimo senso. Al contrario, la band di Nesi dovrà essere brava a giocare ognicome se si trattasse di una finale. In quella di oggi contro il, che sicuramente ha qualcosa in più a livello tecnico, Manara e compagni dovranno cercare di far valere la maggiore fame di punti. E’ vero che il team reggiano è in piena corsa per i playoff e, proprio per questo, non può permettersi passi falsi: resta il fatto che, graduatoria alla mano, è ilad avere di più da perdere da questa

Corticella sfida Lentigione: partita cruciale per la salvezza. Tabellino partita Lentigione Calcio vs Forlì. Calcio, serie D: il Ravenna vince anche a Corticella. Domenica al Benelli per agganciare il primo posto. Coppa Serie D, Formato e Guidone piegano il Corticella. La Cittadella non si ferma. Ora sfida con il Lentigione. Serie D Girone D - Programma, risultati e classifica della 2a giornata. Tabellino partita Corticella vs Lentigione Calcio. Ne parlano su altre fonti

Serie D: Lentigione sfida Corticella per blindare i playoff - Il Lentigione cerca di consolidare la posizione playoff contro il Corticella, in lotta per evitare i play-out. (msn.com)

Tre gol in rimonta al Corticella, ora il Lentigione è secondo - Una vittoria che vale il secondo posto. Quella del Lentigione sul Corticella nella tredicesima giornata di ritorno è un’affermazione importante, perché consente a mister Notari e ai suoi di guadagnare ... (lungoparma.com)

Ravenna Il Corticella non va sottovalutato - Domani alle 15 al Benelli sfida importante per non perdere altro terreno sul Forlì. Pronte per i tifosi speciali uova pasquali . (ilrestodelcarlino.it)