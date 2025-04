Laverita.info - Corsi sgraditi agli ultrà Lgbt: bando revocato

Stop del Comune di Roma alle lezioni del Progetto Pioneer, bollato come «negazionista del femminicidio» e omofobo da alcuni prof del liceo Montale, in tandem con associazioni arcobaleno. Grazie alla gogna mediatica, l’accordo è saltato per un «vizio di forma».