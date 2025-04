Ilrestodelcarlino.it - Corinaldo conquista la serie A2: una storica promozione nel futsal

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilè inA2. A dieci anni esatti dalladellaB (stagione 2014/15). Ilpareggia a Teramo e, nonostante il Città di Chieti vinca con l’Etabeta Fano e arrivi a pari punti, la differenza reti negli scontri diretti è a favore delcapolista, checosì unaA2. La sliding door della formazione corinaldese è a Faenza, dove cambia passo, vincendo su quella che in quel momento è la capolista. Poi il sorpasso a, nella penultima giornata, con la vittoria sul Recanati. Ieri a Teramo l’apoteosi: ilun posto nella storia del, vincendo per la prima volta il campionato nazionale. Ad applaudirlo gli oltre duecento tifosi accorsi. "Ritorno e ritrovo una squadra altamente preparata e motivata – il commento a caldo di mister Massimo Tinti, ritornato dopo dieci anni sulla panchina della prima squadra corinaldese, alla sua prima stagione in B –.