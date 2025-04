Thesocialpost.it - Corato, Giuseppe Nicassio il ciclista 56enne travolto e ucciso da un’auto pirata: arrestato 25enne, si è costituito

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo la provinciale 231, nei pressi di, in provincia di Bari. Un uomo di 56 anni, identificato come, residente ad Adelfia, è stato investito damentre era in sella alla sua bicicletta. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, l’uomo è deceduto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell’ospedale Bonomo di Andria, a causa delle gravi lesioni riportate.Alla guida del veicolo, una Punto Evo intestata alla madre, c’era Vitantonio Piccarreta,del posto, ora accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. Secondo quanto riferito dal suo legale, l’avvocato Giangregorio De Pascalis, il giovane si ècirca un’ora dopo l’impatto, presentandosi volontariamente insieme al difensore nella caserma dei carabinieri.