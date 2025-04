Coppola Juve c’è una nuova big sul difensore del Verona | in estate possibile offerta per sbaragliare la concorrenza Ultime

Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di Coppola, difensore della Nazionale italiana Under 21 ormai arrivato alla sua terza stagione da titolare col Verona in Serie A.

Sulle sue tracce non ci sarebbe soltanto il mercato Juve. Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb anche il Milan starebbe monitorando il giocatore: il Diavolo potrebbe formulare un'offerta nel caso in cui dovesse partire Tomori in estate.

