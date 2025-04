Anteprima24.it - Coordinamento Nazionale Docenti: “Adele Zotti, esempio di passione e impegno”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del professor Romano Pesavento, presidente del CNDDUIldella disciplina dei Diritti Umani esprime il proprio profondo cordoglio per la tragica e prematura scomparsa di, avvenuta all’età di soli 33 anni. La notizia, che ci ha colpito con immenso dolore, è stata resa nota dalle Acli, che hanno condiviso la notizia con la comunità di Benevento, doveha trascorso gran parte della sua vita professionale, e in tutta la Campania., antropologa culturale di straordinaria sensibilità e dedizione, ha incarnato coni valori fondamentali dei diritti umani, della solidarietà e dell’inclusione. La sua vita e il suo lavoro sono stati un faro di speranza per tante persone, in particolare per i migranti e per coloro che, a causa delle difficoltà della vita, necessitano di sostegno e di un ponte verso una comunità più accogliente e inclusiva.