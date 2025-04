Juventusnews24.com - Continassa Juve: formazione praticamente decisa! Nuovo partner di trequarti per Yildiz: ecco chi è!

di RedazionentusNews24Le ultime notizie diin vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla– Tutti gli aggiornamenti in casasu infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla.Allenamento: le ultime dallaLaè partita verso Roma dopo l’allenamento e la conferenza stampa odierna. Out Perin per un fastidio muscolare, convocato Daffara dalla Next Gen.Infortunati: il punto dall’infermeriaMilik: intervento al menisco mediale del ginocchio sinistro. Tempi di rientro ancora incertiBremer: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione finitaCabal: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.