Conte sul Nove | I 100mila di oggi sono il primo pilastro dell’opposizione a Meloni Se il Pd vuol farne parte voti contro il riarmo

"oggi si è costruito il primo pilastro di un'alternativa e il primo pilastro è contro il riarmo. L'alternativa a Meloni non può essere continuare a votare come si è fatto finora". Così Giuseppe Conte ad Accordi&Disaccordi il talk condotto da Luca Sommi sul Nove con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi, a proposito della piazza convocata dai Cinque stelle a Roma contro il Rearm Europe. "oggi c'è un passaggio nuovo, significativo, che non può essere taciuto, la grandissima piazza proposta da noi, organizzata da noi, ma offerta a tutti: sono venute 100mila persone e questo significa che si è rotta la luna di miele del popolo con governo, con la Meloni. – ha spiegato il leader M5S – Lei ha difficoltà ad andare in giro. Meloni rimarrà sempre più riservata negli uffici di Palazzo Chigi e la vedrete in giro in percorsi controllati e vigilati in modo da non prendere fischi".

